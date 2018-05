Schermbeck: Seit 40 Jahren Priester

Schermbeck Die Kirchengemeinde St. Ludgerus gratulierte jetzt Pastor Klaus Honermann zu einem ganz besonderen Jubiläum.

Der am 24. Januar 1952 in Werne geborene Klaus Honermann studierte nach dem Abitur in Werne in den Jahren 1970 bis 1975 in Münster und Augsburg. 1975 und 1976 war Honermann Mitglied einer internationalen Wohngemeinschaft von Theologen der 1943 in Trient gegründeten "Fokolar-Bewegung". Nach seinem Diakonat 1977 in Stromberg (Kreis Warendorf) wurde Klaus Honermann am 14. Mai 1978 zum Priester geweiht. Von 1978 bis 1982 war er Kaplan in der Herz-Jesu-Gemeinde in Wesel und danach in Weeze und in Recklinghausen. In den Jahren von 1990 bis 1995 arbeitete er als Pfarrer in Timbiras im brasilianischen Amazonasgebiet und in Benevides nahe der Stadt Belem an der Amazonasmündung.