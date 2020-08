Schwerverletzter in Brünen : Auto kollidiert mit Ackerschlepper

Polizeibeamte sperrten den Unfallort zwischen Borkener Straße und Weseler Straße bis 13.10 Uhr ab. Foto: dpa/Carsten Rehder

Brünen In Hamminkeln-Brünen hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto kollidierte mit einem Ackerschlepper. Ein 25-Jähriger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Borkener mit einem Ackerschlepper den Alten Rheder Weg in Richtung Brünen. Als er nach links in eine Zufahrt abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Autofahrer aus Hamminkeln, der hinter dem Ackerschlepper fuhr und zum Zeitpunkt des Abbiegevorgangs zum Überholen angesetzt hatte. Der 25-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizeibeamte sperrten den Unfallort zwischen Borkener Straße und Weseler Straße bis 13.10 Uhr ab.

