Schermbecker Landstraße : Schwerer Unfall mit Radfahrer

Wesel Ein Radfahrer ist in Wesel schwer verunglückt. Die Unfallursache ist noch nicht klar.

An der Schermbecker Landstraße/Ecke Friedrichstraße hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Radfahrer wurde dort von einem Fahrzeug erfasst. Es bestand zunächst die Befürchtung, dass er in Lebensgefahr ist. Der Radfahrer war zunächst nicht ansprechbar, blutete stark. Später relativierte die Polizei. Der Mann war dann wieder in der Lage, mit den Beamten zu sprechen.