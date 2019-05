St. Georg in Schermbeck : Schwere Vorwürfe – Krise bei Pfadfindern St. Georg

Schermbeck Beim Pfadfinderstamm St. Georg in Schermbeck gab es einen überraschenden Vorstandswechsel. Dieser wurde in einer außerordentlichen Stammesversammlung vollzogen. Der Grund: Es gibt schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Vorsitzende. Die jedoch schildert die Situation ganz anders.

Katharina Hupperich ist neue Vorsitzende des Pfadfinderstammes St. Georg. Während einer außerordentlichen Stammesversammlung im Pfadfinderheim am Prozessionsweg wurde die 27-jährige Studentin der Chemie und Biologie einstimmig gewählt. Die neue Vorsitzende, die im Sommer mit ihrer Doktorarbeit beginnt, gehört seit 1998 zu den Pfadfindern und hat in der Vergangenheit mehrfach Gruppen geleitet. Die Leitung des Stammes teilt sich Katharina Hupperich mit dem im Januar gewählten Vorsitzenden Manuel Schmidt und mit der Kuratin Annemarie Schüßler.

Die Neuwahl einer Stammesvorsitzenden sei erforderlich geworden, nachdem die bisherige Vorsitzende wegen Veruntreuung der Finanzen des Stammes angezeigt worden war, teilte der neue Vorstand am Sonntag mit. Im Rahmen einer Überprüfung der Vereinsfinanzen sei festgestellt worden, dass von der ehemaligen Vorsitzenden in den Jahren 2017 und 2018 Geld aus dem Vereinsvermögen für private Zwecke entnommen worden sei. Ein genauer Fehlbetrag wurde am Sonntag nicht bekanntgegeben, da die polizeilichen Ermittlungen derzeit noch laufen. Der Stammesvorsitzende Manuel Schmidt sprach von „einem höheren vierstelligen Betrag“. Außerdem sei festgestellt worden, dass die bisherige Vorsitzende Fördergelder nicht beantragt und dadurch dem Stamm einen finanziellen Schaden zugefügt habe.

In einem Gespräch mit dem Vorstand habe die ausgeschiedene Vorsitzende die Geldentnahme als eine Ausleihe zugestanden, so Schmidt. Die Zusage der umgehenden Rück­zahlung sei jedoch nicht umgesetzt worden. „Wir waren sehr erschüttert; unser Vertrauen wurde ausgenutzt“, sagte er. Die Eltern seien inzwischen informiert, im Stammesvorstand einstimmig beschlossen worden, Anzeige gegen die ehemalige Vorsitzende zu erstatten, ihren Ausschluss aus der Pfadfinderschaft zu erwirken und Maßnahmen einzuleiten, das veruntreute Geld erstattet zu bekommen.

Politik will Protestparty für Biergarten in Wesel fernbleiben

Wirbel um Pachtvertrag : Politik will Protestparty für Biergarten in Wesel fernbleiben

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigte die Beschuldigte am Sonntagabend wenig Verständnis für das jetzige Vorgehen. „Es stimmt“, sagte sie, „dass ich – in Absprache mit dem ehemaligen Stammesleiter und Kuraten – Geld geliehen habe. Ein Teil wurde auch schon von mir zurückgezahlt, unter Zeugen. Erst in dieser Woche wurde ich vom Vorstand schriftlich aufgefordert, in einem gemeinsamen Gespräch die Form der Zurückzahlung festzulegen.“