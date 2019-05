Deutsch-niederländisches Schulprojekt : Kulturorte gehen über Grenzen

Dingden/Drevenack Das Humberghaus in Dingden und das Otto-Pankok-Museum in Drevenack arbeiten zusammen mit deutschen und niederländischen Schülern. Sie sind „unterwegs“ bei einem besonderen Kooperationsprojekt.

Niederländische und deutsche Schüler hätten am Dienstag „unterwegs“ sein sollen zu zwei benachbarten Kultur­orten. So ist nämlich das von der Euregio Rhein-Waal betitelte Gemeinschaftsprojekt zwischen Otto-Pankok-Stiftung Hünxe, Heimatverein Dingden und Nationaal Onderduikmuseum Aalten betitelt. Doch weil der Nahverkehr in den Niederlanden bestreikt wurde, schafften es nur rund zehn niederländische Schüler zum Haltepunkt ihres Busses, der sie dann nach Drevenack ins Otto-Pankok-Museum brachte. Dort trafen sie auf einen Kurs des Gymnasiums Filder Benden aus Moers.

Zu leiden hatte das Humberghaus Dingden. Zwischen den beiden benachbarten Kulturorten sollten die Teilnehmer wechseln, für den Tausch mit Dingden reichte es nicht. Heinz Wolberg vom Heimatverein, der sehr gute Erfolge in der Projektarbeit mit der Gesamtschule Hamminkeln zu verzeichnen hat, will den niederländischen Besuch in drei Wochen und dann hoffentlich streikfrei ansetzen. Lehrerin Suzanne Jansen vom Graafschap College in Doetinchem bedauerte das Pech, freut sich aber auf den Besuch in Dingden.