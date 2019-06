Schermbecker Bildungslandschaft : Schulneubau findet größte Sympathien

Schermbeck Die Machbarkeitsstudie für Grundschulstandorte in Schermbeck wurde am Mittwoch vorgestellt. Das Interesse der Bürger war groß. Vier Varianten gibt es. Durch Aufkleber machten die Bürger ihren Favoriten deutlich.

Schwieriger wird die Entscheidung für den Standort der künftigen Grundschule, die fünfzügig geplant wird und eine Dreifach-Turnhalle erhalten soll. Die Machbarkeitsstudie weist vier Standorte aus. Das Gelände der bisherigen Maxi-Schule, der bisherigen Gemeinschaftsgrundschule und zwei bislang unbebaute Flächen. Eine dieser unbebauten Flächen befindet sich an der Freudenbergstraße kurz vor der Einmündung in die Umgehungsstraße östlich der Landfleischerei Hegemann. Der zweite Standort liegt an der Weseler Straße zwischen dem Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Tiefen Weg in Höhe der Dachziegelwerke Nelskamp und schließt unmittelbar an die Westseite der jetzigen Gemeinschaftsgrundschule an. Markus Rathke stellte bauliche Varianten und Kostenmodelle vor. Insgesamt erhielt die Beibehaltung der jetzigen Schulschulstandorte in der Machbarkeitsstudie schlechte Noten, zumal es bei den baulichen Veränderungen unbekannte Risiken geben könne.