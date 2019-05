Hamminkeln : Schulklasse verzichtet sechs Wochen auf Alkohol

Die Klasse 10 f der Gesamtschule Hamminkeln hat sich erfolgreich an der Aktion „Klar bleiben – Feiern ohne Alkoholrausch“ beteiligt. Foto: Gesamtschule Hamminkeln

Hamminkeln Die Klasse 10 f hat erfolgreich an „Klar bleiben – Feiern ohne Alkoholrausch”, einem Programm zur Prävention des Rauschtrinkens im Jugendalter, teilgenommen. Hauptbestandteil war, dass sich die Schüler verpflichten, sechs Wochen auf riskanten Alkoholkonsum zu verzichten.

Die Klasse bestätigte, dass die Teilnahme an der Aktion sie in jedem Fall zum Nachdenken gebracht hätte. Unter allen teilnehmenden Klassen, die regelmäßig eine positive Rückmeldung darüber gaben, dass sie „klar geblieben” waren, wurden Preise verlost. Die Klasse 10 f konnte sich über 100 Euro freuen. An der Aktion hatten sich 96 Klassen aus NRW beteiligt.