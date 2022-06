Schulentwicklungsplan : Was an Schermbecks Schulen fehlt

Die Grundschule an der Weseler Straße soll der alleinige Standort in Schermbeck werden, der Standort an der Schienebergstege geschlossen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ein Planungsbüro hat die Schullandschaft in der Gemeinde analysiert und Mängel festgestellt. Der Schermbecker Schulausschuss will sich in seiner nächsten Sitzung damit beschäftigen, was passieren muss.