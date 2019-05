Schulen in Schermbeck : Kleine Forscher experimentieren

Bei diesem Experiment entdeckten die Kinder, dass man mit Rotkohlsaft feststellen kann, ob der Saft in eine Säure oder in eine Lauge gelangte. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Gesamtschule und beide Grundschulen in Schermbeck fördern die naturwissenschaftliche Ausbildung ihrer Schüler.

Die Idee zur Zusammenarbeit in den naturwissenschaftlichen Fächern war vor drei Jahren im Anschluss an eine Sitzung des gemeindlichen Schulausschusses im Gespräch zwischen dem Gesamt­schulleiter Norbert Hohmann und den beiden Grundschulleiterinnen entstanden. Da die Gesamtschule über die wesentlich umfangreichere Sammlung zur Durchführung naturwissenschaftlicher Experimente verfügt als die beiden Grundschulen, folgten diese gerne der Einladung zur Gesamtschule.

Jetzt durften die Kinder beider Schulen an den zehn Experimenten teilnehmen, die unter Leitung der Gesamtschullehrerinnen Bianca Sadowski und Stephanie Herbstritt mit Neuntklässlern vorbereitet wurden. Jeweils zwei Grundschüler wurden von ein bis zwei Neuntklässlern von Station zu Station begleitet. Für jede der zehn Stationen, die sich in zwei benachbarten Klassenräumen befanden, gab es in einem umfangreichen Experimentierheft Beschreibungen und Anweisungen. In diesem Heft mussten auch die Beobachtungsergebnisse notiert werden.