Beschluss in Hamminkeln : 1000 I-Pads für die Schulen

Hamminkeln Die Digitalisierung an Gesamt- und Grundschulen nimmt Fahrt auf. Aber die hohe Nachfrage dürfte zu Lieferengpässen führen. Lehrer haben Endgeräte von der Stadt bekommt.

. Die politische Entscheidung für das Lernen mit I-Pads an Hamminkelner Schulen war schon im Vorfeld diskutiert worden. Der Arbeitskreis Schule mit Politik, Verwaltung und Schulen hat jetzt über das Procedere gesprochen. Im Schulausschuss hakten die Grünen nach. Ergebnis: Die Digitalisierung an den Schulen erhält bald einen Schub.

So schnell wie möglich sollen I-Pads geliefert und die Infrastruktur installiert werden. 80 I-Pads für die Oberstufe der Gesamtschule sind schon da, 157 Tablets gehen demnächst an die Lehrer. 222 Geräte kommen noch für bedürftige Schüler, die zu Hause kein Endgerät haben, alle Gesamtschüler der Klassen fünf bis zehn werden nach den Sommerferien mit 701 Stück ausgestattet.

Allerdings ist der Markt eng, insbesondere wenn große Städte und andere ihre Millionenaufträge platzieren. Der städtische IT-Chef Udo Teelen sagte deshalb im Ausschuss, dass er nicht lange warten will mit weiteren Bestellungen. Der Schulausschuss gab grünes Licht, um jeden Gesamtschüler mit einem Tablet auszustatten. Im Rahmen des sogenannten Digitalpaktes wurden und werden die nötige IT-Struktur und die W-Lan-Anschlüsse geschaffen. Das zweite digitale Standbein ist nun die Anschaffung von I-Pads. Dabei geht es auch um Nutzungsbedingungen, Elternanteil an den Kosten und die Art der Geräte. Im Vordergrund steht dabei erstmal die Gesamtschule. Ursprünglich war geplant, dass die Geräte nur in der Schule genutzt werden. Doch die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung, das Homeschooling erforderte einen strategischen Schwenk. Schüler können die Geräte mit nach Hause nehmen, die nur für den Schulbetrieb eingestellt sind. Mit den Eltern müssen deshalb Vereinbarungen getroffen werden. Sie sollen einen Anteil von 100 Euro zahlen bei Gerätekosten inklusive Tastatur von 540 Euro. Gehen mehrere Kinder einer Familie auf die Gesamtschule, verringert sich bei jedem weiteren Kind der Eigenanteil. Bei vier Kindern ist die Null-Zuzahlung erreicht. Außerdem will die Stadt bei bedürftigen Familien den Eigenanteil auf 50 Euro senken. „Eine sehr soziale Lösung“, befand Schul-Fachdienstleiterin Rita Nehling-Krüger.

Die Stadt richtet die Geräte zusammen mit dem KRZN (Kommunales Rechenzentrum Niederrhein) ein, wobei vor allem die Sicherheitsarchitektur ein Thema ist. Für Schüler sollen nur bestimmte Zugänge möglich sein. Apropos KRZN: Hamminkeln war ganz früh dabei mit der I-Pad-Beschaffung, was positiv von den Fachleuten gesehen worden ist. Die Bestellungen der kreisangehörigen Städte laufen über das KRZN. Trotz des Blitzstarts gibt es Lieferengpässe. Oberstufe und Lehrer sind oder werden versorgt, ihre Geräte werden noch vor Weihnachten eingerichtet. Nur sind sie ohne Tastaturen, deren Beschaffung generell ein Problem sei, so Teelen. Gängige Bluetooth-Tastaturen sind eine funktionierende Alternative.

Die Hamminkelner Grundschulen sollen 2022 an der Reihe sein. Es war vorgesehen, auch die jeweiligen Klassen drei und vier mit I-Pads auszustatten. Jetzt ist geplant, 2022 rund 500 Geräte für Grundschüler anzuschaffen. Bereits im Dezember 2019 wurden an die Gesamtschule in Hmminkeln die ersten I-Pads geliefert. Die Erprobungsphase begann vor rund einem Jahr in der gymnasialen Oberstufe. Aktuell wird die gesamte digitale Infrastruktur an der Schule erneuert.