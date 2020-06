Bergerfurth, Flüren und Büderich : Schützenvereine feiern „stille Feste“

Wesel Flüren und Bergerfurth suchten Alternativen. In Bergerfuth wurde dabei eine besondere Idee mit Strohballen geboren. Aus Büderich kommt die nächste Absage. Die Freude auf das kommende Jahr ist groß.



Flüren Trotz des ausgefallenen 125. Jubiläumsfestes wollten die Flürener Vereinsmitglieder nic für eine schützenfestähnliche Ersatzatmosphäre sowie heimatliche Gefühlsmomente im Ort sorgen. So hissten am vergangenen Freitag viele Schützen vor ihren Häusern und Wohnungen die grün-weißen Fahnen mit den gelben Kartäuser-Gglocken, dem Wappen von Flüren. Präsident Dirk Feuerstein stellte einen Videogruß auf die Internetseite www.buergerschuetzen-flueren.de. Im kleinen Kreis fand am Samstag die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Abordnungen von jeweils acht Schützen trafen sich privat zu einem gemeinsamen „Start-Bierchen“ und ließen die übrigen Foto oder Video teilhaben. Das amtierende Königspaar lud sein Throngefolge auf einen Frühschoppen mit Abstand ein, bei dem Mundschutze mit Flürener Wappen zum Einsatz kamen. Die Mitglieder der 3. Kompanie bekamen beispielsweise ein „Trostpils“ mit persönlicher Widmung ins Haus geliefert, und zwar ebenfalls durch kleinere Abordnungen mit musikalischer Unterstützung von einigen Spielleuten des Flürener Tambourkorps. Trotz aller kleinen Überraschungen blieb dennoch die Sehnsucht nach dem richtigen, einzigartigen Jubiläums-Schützenfest, bei dem sämtliche Mitglieder alle Weseler Schützenvereine gemeinsam und ausgelassen den Festplatz an der Flürener Bürgerhalle beben lassen können.



Bergerfurth Obwohl ihr Fest nicht stattfinden konnte, hat die Schützenbruderschaft Bergerfurth einige Traditionen des Festes beibehalten. So wurde vor wenigen Tagen der Verstorbenen gedacht. Mit einer Kranzniederlegung am Pfingstsamstag wurde an die Opfer der Kriege sowie an alle verstorbenen Mitglieder und Gemeindemitglieder sowie die Opfer der Corona-Pandemie erinnert. Wie der stellvertretende Brudermeister Rainer Terhorst mitteilte, hatten einige fleißige Schützenschwestern und -brüder den Festplatz mit einem überdimensionalen Königspaar geschmückt. Die Freude darüber war beim amtierenden Königspaar Heinrich und Elsbeth Hütten groß. Mit einem Ausblick auf das Pfingstfest 2021 wünschten die Majestäten und die gesamte Bruderschaft alles Gute. Sie freuen sich aufs Schützenfest im nächsten Jahr.