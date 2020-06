Aktion in Altschermbeck : Schützenthron wertet den Kilian-Platz auf

Bildtext Die amtierenden Altschermbecker Majestäten und ihr Throngefolge packten am Samstag kräftig zu, um das Umfeld der Kilian-Plastik zu säubern (v.l.): Ehrenherr Berthold Bienbeck, König Bernd Becker, Ehrendame Petra Besten, Königin Ulla Bienbeck, Ehrenherr Werner Besten und Ehrendame Petra Becker. RP-Foto Scheffler Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Neuer Glanz für St. Kilian: Die Altschermbecker Throngemeinschaft startete eine Pflegemaßnahme. Davon werden auch die Throngefolge künftiger Königshäuser in der Gemeinde noch profitieren.

Von Helmut Scheffler

Kilian ist in Schermbeck seit Jahrhunderten das Maß aller Dinge. In Altschermbeck erinnert die Kilian-Straße im Baugebiet Kerkerfeld an den iro-schottischen Mönch. Im Kilian-Kindergarten erfahren bereits Zweijährige von St. Kilian. Gesamtschüler erhalten jährlich den Kilian-Preis. Ein Versuch des Kirchenchores „Cäcilia“, den Prozessionsweg in „Kilianspättken“ umzubenennen, scheiterte in der Vergangenheit zwar ebenso wie der Antrag der SPD, eine Kiliansfigur auf der Mittelstraße aufzustellen.

Erfolgreicher waren die Altschermbecker Kilianer. Sie durften – pünktlich zum Schützenfest des Jahres 1994 – ihren Festplatz an der Freudenbergstraße in „Kilianplatz Altschermbeck“ umbenennen und am 28. Juni 1997 an der Straßenkreuzung Freudenbergstraße/Kerkerfeld eine Kilian-Plastik enthüllen. Seither hat (Alt-) Schermbeck – wie die Würzburger auf der Mainbrücke – eine sichtbare und anfassbare Erinnerung an den Missionar, der mit dem Bischofsstab dargestellt wird.

Info Wird es eine Art von Feier geben? Schützenfest Eigentlich sind es nach Reinigung noch rund fünf Wochen, bis Kilian gefeiert wird. Wie es diesmal läuft, soll bald bekannt werden.

Um das Umfeld der vom Raesfelder Bildhauer Ferdi Löchteken gestalteten Plastik stets sauber zu halten, ordnete der ehemalige Präsident Hubert Timmermann an, dass die jeweiligen Majestäten während ihrer Regentschaft die Pflege des Namenspatrons und seines Standortes übernehmen. Während der „Bestrafung“ am Kiliansdienstag bei Nappenfeld übergeben die Majestäten eine mit kleinen Königsplaketten versehene Königsharke an die neuen Majestäten.

Diese Harke reichte allerdings bei weitem nicht aus, als das amtierende Königspaar Bernd Becker/Ulla Bienbeck, das Ehrenpaar Berthold Bienbeck/Petra Besten und das Ehrenpaar Werner Besten/Petra Becker am Samstag zum Großreinemachen anrückten. Unter Anleitung des Gärtnermeisters Berthold Bienbeck wurden die Taxusbäume gestutzt. Rosen, Lavendel und die Ziersträucher erhielten einen Formschnitt. Die Pflanzschale, die im Herbst mit Heiden und Eriken bestückt wurde, erhielt im Rahmen der jetzigen Frühjahrsbepflanzung Betunien. Klee und Springkraut hatten für Wildwuchs gesorgt und mussten entfernt werden. Freiflächen wurden bepflanzt.

Der Thron nahm ein Projekt in Angriff, von dem die Throngemeinschaften künftiger Jahre noch lange profitieren können. Die Fugen zwischen den Natursteinen wurden mit Fugenkratzern vom erdigen Material befreit. Thomas Bienbeck und Jürgen Rössmann werden eine neue Verfugung mit Fugenmörtel auf Kunststoffbasis vornehmen, der die Wildkräuter fernhalten soll.