Krisensitzung in Hamminkeln : Schützenfeste sollen abgesagt werden

Vogelschießen bei den Männerschützen in Hamminkeln: In diesem Jahr muss es ausfallen. Kommt es zu einer einheitlichen Regelung? Foto: Verein

Hamminkeln Hamminkelns 15 Schützenvereine wollen kein Risiko eingehen. Nun treibt sie um, wie sie das Vereinsleben lebendig halten können. „Wir hoffen, dass wir 2021 unsere Festivitäten normal veranstalten können“, sagt etwa Marian Heitkamp, Präsident der Brüner Jungschützen.

Am Donnerstagabend hat sich Bürgermeister Bernd Romanski mit den Vertretern der Hamminkelner Schützenvereine getroffen. Die Meinung und das Bedauern waren einhellig: Wegen der Corona-Gefahren will kein Vereinsvorstand ein Risiko eingehen, das Vermeiden von Ansteckungsgefahr und Kontaktmöglichkeiten steht an erster Stille. Allerdings wurde kein Beschluss gefasst, die Vereine und die Verwaltung warten auf die angekündigte Regelung von Kommunalministerin Ina Scharrenbach zu Großveranstaltungen. Diese würde eine eigene Entscheidung der Schützen unnötig machen. Beim Treffen waren zwölf Vertreter der 15 Hamminkelner Schützenvereine – die Hamminkeln orientierten aus Bergerfurth und Blumenkamp nicht mitgerechnet – anwesend.

Romanski hatte zuvor die gemeinsame Linie angestrebt, dass in der Stadt der sieben Dörfer in diesem Jahr kein einziges Schützenfest gefeiert wird. Der Grund: Man könne niemandem erklären, warum der eine Verein sein Fest bis zur geltenden Corona-Frist 31. August absagt und der nächste am ersten Septemberwochenende feiert. So wäre allein Ringenberg in den Genuss eines Schützenfestes gekommen. Das gilt auch für das Oktoberfest in Dingden, das die Jungschützen alle Jahre wieder steigen lassen. Fragen zu separaten Königs- und Preisschießen kamen auch auf, ihre Durchführung gilt aber als nicht passend.