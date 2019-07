Grünröcke feiern : Schützenfest in Mehrhoog wieder mit Kinderkönig

Mehrhoog Erstmals seit langer Zeit wird in diesem Jahr auch wieder ein Kinder-König ausgeschossen und zwar am Sonntag von 15 bis 16 Uhr.

(RP) Der Bürgerschützenverein Mehrhoog feiert sein traditionelles Schützenfest und lädt alle Mehrhooger und ihre Gäste dazu auf den Dorfplatz ein. Am Freitag, 5. Juli, wird das Schützenfest um 17 Uhr eröffnet und der mit Spannung erwartete König wird ausgeschossen. Ab 20 Uhr sorgt Party-DJ Whitewonder dafür, dass alle Besucher musikalisch auf ihre Kosten kommen. Am Samstag, 6. Juli, findet ab 20.30 Uhr der Krönungsball zur Inthronisation des neuen Königs statt. Die Sountrack-Partyband wird für die Stimmung sorgen. Am Sonntag-Nachmittag werden der Vize-König sowie der Jungschützenkönig ausgeschossen, während die Caféteria der Landfrauen Torten und Kuchen anbietet und die Kinder vom 15 bis 17 Uhr am Spielemarathon teilnehmen können. Erstmals seit langer Zeit wird in diesem Jahr auch wieder ein Kinder-König ausgeschossen und zwar am Sonntag von 15 bis 16 Uhr. Der BSV hofft auf viele Anwärter, um diese alte Tradition neu zu beleben. Danach klingt das Schützenfest bei einem gemütlichen Dämmerschoppen aus. An allen Tagen sorgen das Team um Festwirt Otto Paus für Getränke und die Schaustellerfamilie Eul für das leibliche Wohl. Der Eintritt zum Fest in Mehrhoog ist wie immer frei.