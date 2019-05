Schermbecker Schützen : Die neuen Regenten in Bricht

Schermbeck Bastian Reßing beendet die königslose Zeit in Bricht. Bei den Brichter Kinderschützen gilt schon die Gleichberechtigung. Am kommenden Wochenende startet das eigentliche Schützenfest.

Spiele Am Freitag, 31.Mai, beginnt um 14.45 Uhr das Kinderschützenfest. Das neue Kinderkönigspaar wird abgeholt und im Festzelt gekrönt. Dort finden Spiele statt. Um 18 Uhr beginnt das Rhabarberkönigsschießen. Ab 20 Uhr sorgt der DJ „Xtreme“ im Festzelt für Partystimmung. Parade Am Samstag (1. Juni) treten die Schützen um 14 Uhr an. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal finden der Umzug und die Parade statt. Um 16.30 Uhr wird das Königspaar proklamiert.

Den Jugendpreis gewann Nils Lenuck mit der höchstmöglichen Ringzahl 20. Beim Juniorenpreis mussten Jannes Unverzagt, Nico Hatkemper und Cedric Conrad noch einmal ins Stechen. Der Sieger wird am kommenden Wochenende geehrt. Das Damenpreisschießen gewann Marlies Janßen mit 20 Ringen. Was bei den erwachsenen Brichter Schützen noch nicht möglich ist, lebt der Vereinsnachwuchs vor. Jungen und Mädchen traten gleichberechtigt zum Schießen an. Drei Stunden lang durften die Kinder beliebig viele Probeschüsse abgeben. Danach entschieden drei Schüsse über den Sieg. Luisa Brilo erreichte mit 27 Ringen das beste Ergebnis. Damit errang sie zugleich die Königinnenwürde, die ihr am kommenden Wochenende offiziell erteilt wird. Einen König hat sich die achtjährige Schülerin der Maximilian-Kolbe-Schule auch schon erwählt. Es ist der achtjährige Maximilian Rattka, mit dem sie derzeit auch das Kinderschützen-Königspaar in Dorsten (St. Marien) stellt.