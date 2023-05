Schützenverein Wer löst André Bohmkamp in Weselerwald ab?

Am Mittwoch,17. Mai, treten die Schützen um 14 Uhr am Voshövel auf dem neuen Festplatz an, um das Königspaar mit seinem Throngefolge abzuholen. Anschließend beginnt das Königsschießen auf dem Kleinkaliber-Schießstand. Der amtierende König André Bohmkamp eröffnet das Schießen mit dem KK-Gewehr auf die 50 Meter entfernte Zwölfer-Ringscheibe. Der Königsschuss wird gegen 18 Uhr erwartet. Gegen 19 Uhr findet im Anschluss die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Beim öffentlichen Festball, der um 20 Uhr im Festzelt auf dem neuen Festplatz am Voshövel beginnt, dürfen das Schützenvolk und seine Gäste noch einmal den amtierenden Majestäten André und Gaby Bohmkamp sowie deren Thronpaaren Uwe und Nadja Stenk und Michael und Anne Stenk zujubeln. Beim öffentlichen Festball spielt die Band Take 5 zum Tanz auf.