Corona-Lockerungen machen es möglich : Das planen die Kilian-Schützen am Wochenende für ihr großes Fest

Wie hier im Jahr 2019 treffen sich die Schermbecker Kilianer am Samstag um 15 Uhr an der Gaststätte Schermbecker Mitte, um mit Musik zum Ehrenmal am Rathaus zu ziehen. Foto: Archiv Helmut Scheffler

Schermbeck Die Corona-Lockerungen des Landes NRW ermöglichen eine Ausdehnung des Programms in Schermbeck. Am Samstag ziehen die Schützen unter anderem mit einem Korps durch den Ortskern. Was sonst noch geplant ist und was Besucher beachten müssen.

Von Helmut Scheffler

Auf der Grundlage der neuen Coronaschutzverordnung des Landes NRW gelten im Kreis Wesel seit Donnerstag einige Erleichterungen. Wäre diese Meldung der Landesregierung vier Wochen vorher gekommen, hätten die Kilianer ihr großes Volksfest an diesem Wochenende noch deutlich größer gestalten können. Zwei Tage reichen aber nicht, um Planungen für ein Festzelt, für große Umzüge mit mehreren Musikgruppen und Festbälle durchführen zu können.

Wo es aber möglich war, in Abstimmung mit dem Ordnungsamt kurzfristig Änderungen vorzunehmen, machen die Kilianer davon Gebrauch, zumal der Kreis Wesel ausgerechnet am traditionellen Kilian-Gedenktag, dem 8. Juli, unerwartet große Corona-Erleichterungen mitteilte.

Der Vorstand der Kiliangilde Schermbeck von 1602 hat daraufhin kurzfristig das Festtagsprogramm erweitert. „Wir möchten uns ganz herzlich bei den beteiligten Vereinen, Gaststätten, dem Schermbecker Tambourkorps, der Feuerwehr und insbesondere bei der Gemeinde Schermbeck bedanken, die dieses so kurzfristig möglich gemacht haben“, sagte Vorstandsmitglied Wolfgang Lensing. Dies galt allen Unterstützern für die Möglichkeit, den bislang geplanten Hauch von Kilian doch noch zu einem Kilian-Wind aufpäppeln zu können.

Am Samstag, 10. Juli, werden um 15 Uhr die Fahnen in der Gaststätte Schermbecker Mitte abgeholt. Dort startet der Festumzug durch den Ortskern, der vom Tambourkorps Schermbeck begleitet wird und an dem sich die Majestäten Dominik Woeste und Lenja Niesen mit ihrem Throngefolge ebenso beteiligen werden wie Silberkönig Harald Daunheimer, Jungschützenkönig Sean Schidelko und Kaiser Sven Nuyken. Um 16 Uhr beginnt unter der Leitung des Präsidenten Ralf Daunheimer die Kranzniederlegung am Ehrenmal neben dem Rathaus. Anschließend haben die Schützen Gelegenheit, sich beim Freibier und beim Grillen am Mühlenteich in die Schützenliste einzutragen. Ab 18.30 Uhr beginnt in den Gaststätten Am Rathaus und Overkämping-Schult ein gemütlicher Ausklang.

Für Gaststätten gab der Kreis Wesel am Donnerstag vor: „Es gibt keine Einschränkungen, solange die Tische im Abstand voneinander stehen oder Abtrennungen zwischen Tischen vorhanden sind. Das Personal muss getestet sein (Selbsttest genügt) oder eine Maske tragen.“

Am Sonntag, 11. Juli beginnt um 11 Uhr in den beiden Gaststätten Overkämping-Schult und Am Rathaus ein Frühschoppen. Das Heimatmuseum in der Steintorstraße 17 ist zwischen 10 und 13 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Besucher haben die Gelegenheit, sich über das historische Schützenwesen in Schermbeck informieren zu lassen. Wolfgang Lensing weist darauf hin, dass ein aktuell gültiger negativer Corona-Test vorgelegt werden muss.

An beiden Tagen können auf der Mittelstraße 180 Porträts der Schützen, der Gruppen, der Throngemeinschaften, der Musikkapellen und weiterer Vereine besichtigt werden, die unlängst am Schermbecker Ehrenmal erstellt wurden.

„Hängt am Wochenende eure Fahnen raus, kommt zum Antreten und marschiert mit“, ermuntert Wolfgang Lensing die Bevölkerung. „So zeigt ihr deutlich, dass euch Kilian am Herzen liegt, dass Kilian mehr ist als Peng und Prost. Wer noch kurzfristig eine Kiliansfahne benötigt, kann sich direkt an alle Vorstände der Gilde wenden.“ Ralf Daunheimer fügt hinzu: „Wir haben ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem jeder sicher und unbesorgt feiern können soll. Deshalb nochmals die Bitte: Lasst euch testen, wir werden dies prüfen!“

Die Kiliangilde Altschermbeck hat nach den neueren Vorgaben des Kreises Wesel keine größeren Änderungen mehr vorgenommen. Präsident Gregor Zens lädt die Bevölkerung ein, am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr zur Gaststätte Nappenfeld zu kommen, um sich dort in die Schützenliste eintragen zu lassen. Die Schützenkarte kostet wie seit vielen Jahren acht Euro.