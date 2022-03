Immense Fleißarbeit mit über 400 Fotos : Schützenverein Bricht hat jetzt eine Festschrift

Bricht Der 250 Jahre alte Schützenverein Bricht hat jetzt erstmals eine Festschrift gedruckt, die die gesamte Vereinsgeschichte dokumentiert. Auf 163 Seiten gibt es nicht nur Wissenswertes, sondern auch viele Fotos. Was dort alles drinsteht.

Kleinere Aufsätze zur Geschichte des Brichter Schützenvereins hat es zwar schon in den späten 1970er-Jahren und Anfang der 1980er-Jahre gegeben, aber eine umfangreiche Dokumention der gesamten Vereinsgeschichte hatte sich der Vorstand zum Ziel gesetzt, als man im Jahre 2019 unter der Leitung des Oberst Carsten Unverzagt mit den Planungen für das Jubiläums-Schützenfest im Jahr 2022 begann. 163 Seiten umfasst die erste Festschrift, die im Vereinslokal Haus Mühlenbrock vom Vorstand vorgestellt wurde. Das Layout und die grafische Umsetzung der im DIN-A-4-Format erschienenen Festschrift übernahm die Schermbeckerin Anne Beck. 300 Exemplare wurden in der ersten Auflage gedruckt.

„Ich möchte mich bei allen beteiligten Vorstandsmitgliedern für die hervorragende Arbeit und die geleisteten Stunden bedanken“, erinnerte Unverzagt an die vielen Besuche bei Brichter Familien, um Fotos und Dokumente des Vereins zu bekommen. Der wurde im Jahr 1772 gegründet, wie es eine Eingravierung in einer im Jahre 1911 gestifteten Plakette der Königskette belegt. Der älteste Nachweis ist ein Spruch, den H. Spellmann im Jahre 1850 mit Federkiel geschrieben hat.

Im ersten Teil der Festschrift sind Antworten auf Fragen nach der Bedeutung des Ortsnamens Bricht und der alten Hofbezeichnungen zu finden. An Meilensteine in der Geschichte seit der Ursiedlung Mukileshem bis hin zum Ende der bis 1975 selbstständigen Gemeinde Bricht wird erinnert. Auf den folgenden Seiten berichten die Autoren über den typischen Ablauf eines Schützenfestes, über die regelmäßigen Traditionspokalschießen der neun Schützenvereine des ehemaligen Amtes Schermbeck und über die Kinderschützenfeste. Den Vereinsfahnen, Ketten und Diademen widmeten die Autoren insgesamt elf Seiten. Auf acht Seiten wird das Ehrenmal vorgestellt, an dem sich die Schützen nicht nur im Rahmen des Schützenfestes versammeln, sondern auch am Volkstrauertag. Dieses Ehrenmal wurde am 6. September 1931 eingeweiht.