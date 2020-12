Aktion in Brünen : Schützen verteilen Johannisbeerpflanzen

Frank Rittmann, Dirk Holsteg, Friedrich Tinnefeld, Jörg Kuhrke und Thorsten Eimers (v.l.) bereiteten auf dem Hof Tinnefeld die Verteilaktion von Johannissträuchern an die 400 Mitglieder des Schützenvereins St. Johann Brünen vor. Foto: HelmutScheffler/Helmut Scheffler

Brünen Der Schützenverein St. Johann Brünen beschenkte seine 400 Mitglieder. So soll auch in der Corona-Zeit das Vereinsleben nicht in Vergessenheit geraten. Masken gab es bei der Aktion inklusive.

In der 412-jährigen Geschichte des Schützenvereins „St. Johann Brünen“ (Zönt Jann) haben die Schützen mehrmals erfahren, dass man die jeweiligen Majestäten nicht immer sorgenfrei mit fröhlicher Marschmusik durchs Dörfchen begleiten kann. Seit der Gründung im Jahre 1608 erlebten die Schützen mehrfach Kriege und Hungersnöte ebenso wie wirtschaftliche und soziale Verheerungen.

Aber dass ein mit den Augen nicht zu sehende Coronavirus das gesamte Königreich lahmlegt ist neu und öffnet ein bislang unbekanntes Kapitel der Vereinsgeschichte. Seit der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Majert im März 2020 ist es ruhig im Königreich von „Zönt Jann“ geworden. König Jürgen Cyrener hatte keine Gelegenheit beim Traditionspokalschießen die Spitzenleistungen seines Vorgängers Ludger Zellmann zu wiederholen, den Vorstand und die Schützen zu Schützenfesten benachbarter Vereine zu begleiten und die Schützenkette im späten Frühjahr 2020 an einen Nachfolger zu übergeben.

Weil also Vereinsaktivitäten fehlen, hat der Vorstand beschlossen, mit einem kleinen Geschenk bei den Schützen in Erinnerung zu bleiben. Jeder der 400 Schützen erhielt am Samstag einen veredelten Johannisbeerstrauch, der von den zuständigen Revieroffizieren vor die Haustür gestellt wurde.

Die Entscheidung für einen Johannisbeerstrauch hatte einen doppelten Grund. Der Name des Strauches passt zum Vereinsnamen. Außerdem liefert die Pflanze fast zeitgleich mit dem Brüner Schützenfest seine Früchte. Die Revieroffiziere legten noch eine Maske dazu, damit auch alle Schützen unbeschadet durch die schwierige Corona-Zeit kommen. Auf einem Informationsblatt verband der Vorstand seine Grüße an die Schützen mit Hinweisen zur Pflege des getopften Johannisbeerstrauchs. „Er kann in den Garten gepflanzt werden und dort mit geringem Pflegeaufwand wachsen und hoffentlich schon im nächsten Sommer Früchte tragen“, empfahl Schriftführer Thorsten Eimers den Schützen.

Bei Platzmangel könne der Strauch aber auch auf der Terrasse oder dem Balkon gedeihen. „Die Umpflanzung in Topf und Garten muss nicht zwingend sofort erfolgen“, verwies Präsident Dirk Holsteg auf die Möglichkeit, den Strauch in seinem jetzigen Pflanztopf an einer wettergeschützten Stelle im Außenbereich aufzubewahren und vor zu viel Feuchtigkeit und auch starker Sonneneinstrahlung zu schützen.