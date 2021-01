Schützenfeste 2021 : Schützen sorgen sich um ihre Feste

Kreis Wesel Während in Hünxe-Krudenburg das Schützenfest bereits abgesagt ist, beobachten viele Vereine in der Kreisstadt und der Region das Geschehen und hoffen, dass sie 2021 endlich wieder feiern können.

In Wesel wartet man dagegen noch ab. André Nitsche, Präsident der Fusternberger Schützen, nennt die aktuelle Lage „die Findungsphase“. Er sagt: „Wir beobachten mit Argusaugen und wollen noch keine vorzeitigen Schlüsse ziehen“. Verträge habe man schon geschlossen, allerdings mit Ausstiegsklausel. „Wir haben umsichtig verhandelt und schauen jetzt mal, was nach dem 10. Januar kommt.“ Auch die Jahreshauptversammlung steht noch aus.

So wird das Jahr 2021 in Duisburg

Corona, Bauen, Bundestagswahl : So wird das Jahr 2021 in Duisburg

Bislich würde den Anfang des Festreigens Anfang Mai machen. Präsident Andreas Michelbrink sagt, dass alle Verträge mit Vorbehalt geschlossen wurden. „Wenn wir nur mit 50 Leuten feiern dürften, würde uns das ruinieren“, sagt er. Alle Vertragspartner seien einverstanden. Derzeit sehe er aber noch keine Veranlassung, abzusagen. „Wir halten die Füße still, im Frühjahr ist noch Zeit genug, um zu entscheiden.“ Ohnehin ist man in Bislich kreativ. Normal wären am Festsamstag 800 bis 1000 Leute beim Fest. „Das wird so nicht gehen“, sagt Michelbrink. „Wir könnten abspecken oder Open Air feiern, es gibt tausend Möglichkeiten.“ Im ersten Lockdown war den Bislicher Schützen nur das virtuelle Fest geblieben.