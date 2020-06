Neuer Fall von Vandalismus : Schüsse auf Windkraftanlage in Schermbeck

Schermbeck Schon wieder ein Fall von Vandalismus in Schermbeck: Auf eine sogenannte Mittelspannungsübergabestation einer Windkraftanlage ist geschossen worden. Die Anlage gehört zum Unternehmen SL Naturenergie.

Einen neuen Fall von Vandalismus hat die Polizei am Freitag aus Schermbeck vermeldet. Unbekannte haben demnach am Donnerstag gegen 3.30 Uhr eine Mittelspannungsübergabestation einer Windkraftanlage am Lühlerheimer Weg beschädigt. Mit Kleinkalibergewehren haben sie auf die Station geschossen. Dadurch wurde die Anlage außer Betrieb gesetzt. „Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund“, betonte die Polizei. Sachdienliche Hinweise zur Zerstörung der Windkraftstation soll man richten an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100. Die drei Meter lange und zwei Meter breite Station gehört zum Unternehmen SL Naturenergie von Klaus Schulze Langenhorst aus Gladbeck. „Es ist kein großer Schaden entstanden“, betonte dieser auf Anfrage. Er glaubt nicht, dass hier mutwillig sein Unternehmen geschädigt werden sollte. Die Sicherheitsmechanismen hätten funktioniert, die Anlage habe sich von alleine abgeschaltet, sagt Schulze Langenhorst.