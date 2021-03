Projekte an Weseler Schulen : Schüler bei „Jugend forscht“ ausgezeichnet

Tim Hoevermann und Robin Behrens vom AVG haben mit ihrem Projekt „Autonomous Messuring Vehicle“ den zweiten Platz bei „Jugend forscht“ belegt. Foto: privat

Wesel Sechs Jungen der Gesamtschule am Lauerhaas und des Andreas-Vesalius-Gymnasiums haben seit mehreren Monaten an naturwissenschaftlichen und technischen Projekten gearbeitet. Jetzt wurden ihre Ergebnisse prämiert.

40 Grad in der Sonne. Es ist Sommer und die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule am Lauerhaas schwitzen in den Klassenräumen. Ab 27 Grad Raumtemperatur kann der Schulleiter Hitzefrei erteilen. Aber weiß er eigentlich, wie warm es in den einzelnen Klassenräumen ist? Dieser Frage sind Conrad Hetzel (9c) und Paul Christ (9b) seit den Sommerferien auf den Grund gegangen. Mit ihrem Projekt „hitze.cloud“ haben sie bei „Schüler experimentieren“, dem „Jugend forscht“-Wettbewerb für alle Nachwuchsforscher unter 15 Jahren, den zweiten Platz in der Kategorie Technik belegt.

Um die Temperatur in den einzelnen Räumen zu ermitteln, benötigen die beiden Schüler kleine Dosen. An deren Boden befestigen sie den Temperatursensor DHTL. Es folgen der Mikrocomputer Arduino ESP8266, Kabel und Platine, um Chip und Batterien zu befestigen. „Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Raumes werden dann über ein gesondertes W-Lan-Netzwerk über einen Server alle 15 Minuten an unsere Website www.hitze.cloud weitergeleitet“, erklärt Paul Christ. „Bis jetzt konnten wir unsere Prototypen zwar testen, aber nicht vollständig in der Praxis ausprobieren. Allerdings planen wir für die Zukunft, dass unser Schulleiter die Daten auch auf ein extra programmiertes Gerät erhält, das die entsprechende Raumnummer anzeigen kann. Alle Räume mit einer ähnlichen Lage können dann kommenden Sommer im besten Fall gesperrt oder gelüftet werden.“

Info Homepage zu den Wettbewerben Internet Mehr über die Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“, etwa über die Teilnahmebedingungen, die Anmeldung, die Fachgebiete oder den Ablauf, erfahren Interessierte auf der Homepage www.jugend-forscht.de.

Unterstützt wurden die Beiden durch eine bayerische Firma für Mikroelektronik. Mit ihr wollen sie auch in Zukunft zusammenarbeiten. „Wir könnten auch noch einen CO 2 -Sensor integrieren“, sagt Conrad Hetzel. „Das ist in der aktuellen Pandemie-Situation gar nicht so uninteressant.“ Die fertigen Sensoren kosten dann gemeinsam mit der selbst programmierten Website acht Euro pro Stück. Fertige Lösungen findet man auf dem Markt für mehrere hundert Euro. Lediglich die Batterien müssten alle zwei Jahre mal ausgewechselt werden. Für dieses Projekt vergab „Jugend forscht“ zusätzlich den Sonderpreis für technische Geräte und ein Computerzeitungsabonnement.

Entstanden ist die „hitze.cloud“ im Rahmen des Neigungskurses „Jugend forscht“, den die 14-Jährigen als zweites Wahlpflichtfach gewählt haben. Eine Selbstverständlichkeit, an dem Wettbewerb auch teilzunehmen, bestehe aber nicht, sagt Lehrer Bernd Maaßen: „Die Schüler arbeiten in meinem Kurs an selbstgewählten Themen, die sie interessieren. Manche nehmen im Anschluss an Jugend forscht, andere an Mint-Wettbewerben wie dem Solarautorennen teil. Dazu gehört aber auch viel Arbeit.“

Von den 20 Schülerinnen und Schülern des Kurses haben schließlich vier an „Jugend forscht“ teilgenommen. Bis zum 15. Dezember konnte noch in der Schule präsent gearbeitet werden. Für die Gruppen ging es danach zu Hause in die schriftliche Aufarbeitung und in die Vorbereitung der Präsentation. Das kam auch der Gruppe um Thomas Voigt (9b) und Rizgar Yagan (9b) zugute, die noch bis zur Schulschließung fleißig unter den Abzügen der Chemieräume gearbeitet hat.

Mit einer selbstgebauten Shisha haben Thomas Voigt und Rizgar Yagan gemessen, wie schädlich das Rauchen einer Wasserpfeife für die Lunge ist. Foto: privat

Für ihr Projekt „Shishakiller“ haben die beiden Schüler die Schädlichkeit des Rauchens einer Shisha erforscht, indem sie den Rauch der Wasserpfeife filterten und untersuchten. Dazu haben sie eine Shisha aus einer mit Wasser gefüllten Plastikflasche als Körper, einem Glasröhrchen verbunden mit einer aufgeschnittenen Dose für den Tabak und einem Schlauch gebaut. Eine Vakuumpumpe hat dann den Rauch durch den Wattefilter gezogen. Zurückgeblieben ist eine gelb-braune Farbe – Stoffe, die sonst Rückstände in der Lunge bilden.

„Die Visualisierung hat bestätigt, was wir schon im Vorfeld vermutet haben: Nämlich, dass das Rauchen einer Shisha trotz aller Mythen genauso wie das Rauchen von Zigaretten schädlich ist“, sagt Thomas Voigt. Gemeinsam mit Rizgar Yagan plant er nun, das Projekt in die Drogenprävention der Schule einfließen zu lassen, und auch die hängengebliebenen Inhaltsstoffe sollen genauer analysiert werden.

Einen weiteren zweiten Platz bei „Jugend forscht“ in der Kategorie Technik gab es für den Autonomous Messuring Vehicle (AMV, automatisch vermessendes Fahrzeug) von Tim Hoevermann (16) und Robin Behrens (16), der im Naturwissenschaftsunterricht als Wahlpflichtfach des Andreas-Vesalius-Gymnasiums Anfang 2020 entstanden ist. „Damals hatten vier nur zwei Schulstunden pro Woche, um an unserem eigenen Projekt zu arbeiten“, berichtet Tim Hoevermann: „Ich hatte schon immer Interesse an Automatisierung von Messungen, aber vieles wie beispielsweise Drohnenmessung hat sehr kompliziert gewirkt.“

Der „Autonomous Messuring Vehicle“ misst per GPS gesteuert Höhendaten und leitet sie an eine Software weiter. Foto: privat

Die Idee sei schließlich von ihrem Lehrer Christian Karus angeregt worden. „Herr Karus ist mit einem Barometer zur Messung von Höhenunterschieden mit dem Handy auf uns zugekommen. Das wollten wir dann auf ein Auto übertragen.“ Eine Idee, an der auch über das Schuljahr hinaus von zu Hause weitergearbeitet wurde – im Schnitt drei bis vier Stunden am Tag.

Beim AMV, der ursprünglich noch Jeep oder Buggy genannt worden ist, handelt es sich um ein ferngesteuertes Auto, das während des Forschungszeitraums zunächst mit Barometer und Mikrokontroller aufgerüstet worden ist. Über ein Jahr haben die beiden Schüler das Fahrzeug optimiert und mit GPS, Sensoren und Kamera ausgestattet. Erste Versuche wurden im hügeligen Wald vor der Haustür unternommen und alle Funktionen Schritt für Schritt ausprobiert.

„Am Anfang haben wir den AMV noch per Hand gesteuert. Das erschwert allerdings in einer geraden Linie zu fahren und alle Bereiche systematisch abzudecken“, erklären die 16-Jährigen. Aktuell lasse sich das Auto bereits per „google earth pathtool“ steuern, geplant sei aber auch die Steuerung über eine eigene Computersoftware, die bis jetzt nur die Höhenmessungen dreidimensional grafisch darstellt.

„Wir sind noch mitten in der Entwicklung“, erklären die Oberstufenschüler, „Bei unserer Präsentation vor der Jury haben wir bereits für viele Ansätze Beispiele genannt. Man könnte etwa mit einem Magnetsensor am AMV systematisch nach Metall im Boden suchen oder ein Bauer mit einem neuen Sensor die Bodenfeuchtigkeit nach der Installation einer Bewässerungsanlage überprüfen.“ Auch ein 365 Grad Laserscanner sei denkbar.

Die finanzielle und fachliche Unterstützung gibt es dafür von der Schule. „Bei uns stand von Beginn das Interesse an der Technik im Vordergrund. Wir wollten verstehen, wie GPS bis auf die Microelektronik runtergebrochen funktioniert. Das ist die Basis, um später einen sinnvollen Nutzen für den AMV zu finden. Deshalb haben wir auch alles selber programmiert“, betont Tim Hoevermann.

Die Preisverleihung von „Jugend forscht“ fand in diesem Jahr nicht in Duisburg, sondern digital statt. Vormittags die einstudierten Präsentationen und gegen 14.30 Uhr dann die Siegerehrung. „Ein bisschen schade, dass man nicht mitbekommen hat, was das Projekt der anderen Gruppen jeweils so kann“, bedauert Tim Hoevermann. In einem Punkt sind sich aber alle Teilnehmer einig: Das erste Mal „Jugend forscht“ war eine gute Erfahrung, die gerne wiederholt wird. Gleiches gilt für die enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern, unabhängig davon, ob es am Ende für einen Siegerplatz gereicht hat. „Wir sind nicht enttäuscht, schließlich kann nicht jeder gewinnen“, betont Thomas Voigt. „Dabei sein ist alles.“

Für die Gesamtschüler setzt sich der Neigungskurs mit neuen Projekten oder der Weiterentwicklung der bisherigen im kommenden Schuljahr fort. Und auch die beiden Gymnasiasten hat der Ehrgeiz auf den ersten Platz gepackt: „Trotz kleiner Frustrationsphasen hat es insgesamt immer Spaß gemacht. Wir wollen alles, was wir bis jetzt aufgebaut haben, in ein großes Projekt zusammenfügen. Jede einzelne unserer Komponenten ist funktionstüchtig und muss nur noch als Ganzes funktionieren. Das ist unser Ansporn für das nächste Jahr.“

