Trotz schlechten Wetters : Schubkarrenrennen in Schermbeck findet statt

Gute Nachricht aus Schermbeck: Das Schubkarrenrennen zu Karneval fällt nicht aus. Die Kolpingfamilie Schermbeck hat sich entschieden, das Schubkarrenrennen mit abgeändertem Zeitabablauf und Umfang zu veranstalten. Die Karrenbauer werden mit ihren Karren um 14 Uhr am Festzelt erwartet. Das Festzelt und die Cafeteria ist dann ebenfalls geöffnet. Bürgermeister Mike Rexforth ruft die Schermbecker auf, trotz des Wetters am Programm teilzunehmen. „Es steckt so viel Zeit und Liebe in den Vorbereitungen - die Kolpingfamilie und die vielen Schermbecker Gruppen haben es verdient.“