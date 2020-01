Bocholter-Linie : Schritt zur Bahn-Elektrifizierung

Am Bahnhof in Wesel wird für die Elektrifizierung des Bocholters eine Schaltinsel errichtet. Archivfoto: kwn. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Weseler Bahnhof soll ein Schaltposten auf einer Insel errichtet werden.

Es ist ein positives Signal und ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung der Bocholter-Linie zwischen Wesel und Bocholt: Die DB Netz AG hat ein Planfeststellungsverfahren für eine so genannte elektrische Bahnhofsinsel am Weseler Bahnhof beantragt. Der Bau eines Schaltpostens dort sei eine Voraussetzung, um die Schienenstrecke zwischen Wesel und Bocholt zu elektrifizieren und damit eine umsteigefreie Verbindung zwischen dem Bahnhof Bocholt und dem Ruhrgebiet zu schaffen, erklärte die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde am Montag. Die Elektrifizierung der Strecke zwischen Wesel und Bocholt werde in zwei gesonderten Planfeststellungsverfahren behandelt.