Auf dem Weseler Friedhof an der Caspar-Baur-Straße : Schon wieder brechen Unbekannte Urnengräber auf

Wesel Erneut haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Urnengräber auf dem Weseler Friedhof an der Caspar-Baur-Straße aufgebrochen. Sie beschädigten nach Angaben der Polizei mindestens 14 Gräber und stahlen stellenweise vermutlich die Grabbeilagen.

Bereits in der Zeit vom 13. bis 15. August war, wie berichtet, das Kolumbarium des Friedhofs von Dieben heimgesucht worden. Mittlerweile haben sich zwei Zeugen bei der Kriminalpolizei gemeldet. Ein weiterer Zeuge will am 14. oder am 15. August gegen 3.30 Uhr drei Männer im Alter von 24 bis 30 Jahren auf dem Friedhof gesehen haben, die dunkel gekleidet waren und Fahrräder dabei hatten. Einer soll kurze, blonde Haare haben.