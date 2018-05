Wesel: Schöne teure Straße

Der Schwarzensteiner Weg in Drevenack war Gegenstand eines Rechtsstreits vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Foto: Stefan Dickmann

Wesel Warum es ziemlich teuer werden kann, wenn eine Straße in Hünxe-Drevenack eine offizielle Straße wird.

Ein Rechtsstreit zwischen acht Anwohnern in Drevenack und der Gemeinde Hünxe endete vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf mit einem Vergleich. Die Grundstückseigentümer, die jeweils mehrere Tausend Euro zahlen mussten, waren nicht einverstanden mit dem Gebührenbescheid der Gemeinde, mit dem der schon vor mehreren Jahren neu ausgebaute Schwarzensteiner Weg zum großen Teil bezahlt werden sollte. Zwar stellte die Richterin Fehler fest, die der Gemeinde im Verfahren unterlaufen seien, aber an der Höhe der von den Grundstückseigentümern beanstandeten Kosten werde sich sehr wahrscheinlich auch dann nichts ändern, wenn das Verfahren neu gestartet werde. Der Vergleich sieht vor, dass die Anwohner den von der Gemeinde festgesetzten Straßenbeitrag anerkennen, im Gegenzug trägt die Gemeinde sämtliche Kosten des Verfahrens.