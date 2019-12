In historischer Kostümierung : Schermbeck feiert altes Weihnachten

Schermbeck Die Werbegemeinschaft lud zum achten Fest „Schöne alte Weihnachtszeit“ ein. Mit diesem Angebot hat Schermbeck in der Region ein großes Alleinstellungsmerkmal. Leider gab es auf der Mittelstraße mancherorts Lücken.

Handwerk Auch in diesem Jahr stellte der Gahlener Heimatverein eine Reihe historischer Gerätschaften aus seiner „Ollen Schuer“ zur Verfügung. So konnte das sechsköpfige Team des Schermbecker Reisebüros den Festbesuchern ein Butterfass und einen eisenbereiften Handkarren ebenso vorstellen wie ein Melkgeschirr und Milchkannen, die am Samstag für ein Zielwerfen umfunktioniert wurden. Volker Paus hatte Vogelhäuschen und -tränken aus Beton erstellt. Waltraud Kleinsteinberg erzählte mit ihren Bildern auf schmalen Eisstielen ganze Geschichten. Aus Baumwollstoffen fertigte Ulrike Schophaus Körnerkissen und Schmucktaschen. Der Carving-Schnitzer Matthias Sporkmann und seine Freundin Sara Böwing präsentierten an der unteren Mittelstraße Sterne, Eulen und Willkommensschilder aus Eichenholz.



Kostümierung Wer in historischen Kostümen über die Mi bummelte, wusste meist auch eine Geschichte für seinen Auftritt zu erzählen. Als Edelfrau und Edelmann waren Anke und Anja Kott auf dem Weg zur Ludgeruskirche, weil dort Sohn Karl-Friedrich die adlige Charlotte vom Steintor heiratete. Anschließend wurde im Hotel Vennschott gefeiert. Als Tochter von Johannes Heesters und Lulu kam Rosi Jäger nach Schermbeck, um an einer angekündigten Tanz-Party teilzunehmen. Der Essener Stahlfabrikant Honorious Higgins, ein guter Freund von Alfred Krupp, verbrachte das Wochenende in seiner Zweitwohnung in Schermbeck. Bert Andres war als Kohlenhändler unterwegs, um die einzelnen Stände mit Brennmaterialien zu versorgen.



Verköstigung Das Netzwerk der Georgsgemeinde verkaufte Currywurst mit Soße. Die Badminton-Abteilung des SV Schermbeck bot Kartoffelsuppe an, die Schießgruppe Altschermbeck Waffeln. Am Stand des Angelsportvereins Schermbeck gab es geräucherte Forellen. Q2- Schüler der Gesamtschule sorgten durch den Verkauf von Glühwein, Keksen und weihnachtlicher Deko für einen finanziellen Erlös, der für die Abi-Fete verwendet werden soll. Der Förderverein der Pfadfinder lockte mit weißem Glühwein und frisch geschmorten Champignons.