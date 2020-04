Schermbeck, Hamminkeln und Hünxe : Schnelles Internet für Außenbereiche

Der Breitbandausbau ist vor allem in den ländlichen Regionen ein großes Thema. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schermbeck/Hamminkeln/Hünxe Zum Ende des zweiten Quartals soll in Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe der Breitbandausbau in den Außenbereichen beginnen. Das teilte jetzt die Gemeinde Hünxe für alle drei Kommunen mit.

2016 hatten die Kommunen Hünxe, Hamminkeln und Schermbeck vereinbart, einen gemeinsamen Förderantrag für den Breitbandausbau im ländlichen Bereich, also außerhalb der „Kernorte“, zu stellen. Dies wurde mit Ratsbeschlüssen im Juni 2017 formal bestätigt. Nachdem für den Bundesanteil im Dezember 2017 ein vorläufiger Förderbescheid erteilt wurde, hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart im August 2018 den vorläufigen Förderbescheid für den Anteil des Landes übergeben. Anschließend wurde das Vergabeverfahren gestartet. Das allerdings musste wegen einiger Mängel noch einmal in Gang gesetzt werden, wodurch sich der Breitbandausbau verzögerte. Mittlerweile ist ein Vergabeverfahren durchgeführt worden, bei dem sich eine Bietergemeinschaft für alle Lose – drei für Hamminkeln, jeweils eins für Hünxe und Schermbeck – qualifiziert hat.

Die Überarbeitung der Förderrichtlinien („Vortriebslösung“) erlaubt auch die – allerdings kostenpflichtige – Anschlussmöglichkeit an das Glasfasernetz von Haushalten, die an der Ausbaustrecke liegen, aber in der Vergangenheit nicht Bestandteil der Förderung waren. Diese Möglichkeit möchten die Bürgermeister der drei Kommunen nutzen.