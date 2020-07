An der Feuerdornstraße in Blumenkamp : „Acab“-Schmiererei an Kirche in Wesel

Glockenturm der Arche in Blumenkamp. Foto: Gerd Hermann

Wesel An der Feuerdornstraße haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, mehrere Wände eines Kirchenglockenturmes des Gemeindezentrums Arche der evangelischen Kirchengemeinde An der Issel besprüht.

An drei Wänden sowie an einem angrenzenden Mülleimer brachten die Unbekannten laut Polizeibericht schwarze Farbschmierereien mit den Worten: "UFO361, ACAB, Alpha" an. Ufo361 ist ein deutscher Rapper mit türkischen Wurzeln, das Kürzel „ACAB“ steht gemeinhin für „All Cops Are Bastards“ und wird im subkulturellen Jugendmilieu verwendet. Alpha wiederum ist ein Raplabel des umstrittenen Künstlers Kollegah. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.

