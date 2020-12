Vor dem Lockdown in Wesel : Weihnachtsschlussverkauf

Wesel Vor ein paar Wochen fand der Wirtschaftsminister Einkaufen noch patriotisch, nun wird wohl vor Weihnachten der Einzelhandel dicht gemacht. In der Stadt kaufen die Leute noch schnell Bücher und Spielzeug. Beobachtungen vom Freitag.

Die Grenze zwischen Geist und Körper war schon immer fließend. An der Brückstraße in Wesel verschwimmt sie noch ein bisschen mehr. Vor der Buchhandlung Korn mahnt ein Werbeaufsteller: „Denken Sie an Ihre Weihnachtsbestellung!“ Klar, was bleibt einem auch übrig? Erst ein paar Schritte später wird klar, dass nicht für Literatur, sondern für Fleisch geworben wird. Die Metzgerei Lemken will ein paar Gänse loswerden, für den Festschmaus. Welches Fest? Nun ja.