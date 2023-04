Schloss Ringenberg in Hamminkeln Suche Käufer – biete barockes Wasserschloss

Die Stadt Hamminkeln will das für sie teure Renommierobjekt Schloss Ringenberg loswerden. Aktuell bietet sie den historischen Bau auf der städtischen Homepage an. Hier bittet sie interessierte Investoren „um konzeptionelle Angebote für den Erwerb des Objekts „Schloss Ringenberg“ im Ortsteil Ringenberg“. Für die tatsächliche Veräußerung des Grundbesitzes ist am Ende die Genehmigung des Rates erforderlich.