Rundweg mit besonderen Ansichten Neue Fotowanderweg am Schloss Ringenberg vorgestellt

(thh) Mit einer Fotoausstellung der besonderen Art setzt sich der kulturelle Veranstaltungsreigen an historischer Ringenberger Stätte fort. Seitdem das alte repräsentative Schlossgebäude als gute Stube der Hamminkelner Kultur konzeptionell neu bespielt und in diesem Zusammenhang finanziell gefördert wird, hat sich eine Menge getan. Auch diese Fotoausstellung hat eine interessante Nische gefunden, bietet sie doch Motive des prächtigen Gebäudes und führt auf einem bebilderten Weg durchs Grüne rund um den herrschaftlichen Bau. „Foto-Erlebnis-Weg“ nennt sich das Projekt, ausgeführt wurde es vom Fotostammtisch „Blende 16“ aus Dingden. Und deren Mitglieder hatten dabei nicht nur ihren Spaß, sondern steckten auch viel kreative Arbeit in das umfangreiche Vorhaben. Vier große bedruckte Tafeln und 13 Stelen entstanden so. Es ist gedacht für Fotointeressierte wie für touristische Besucher und passt zum frühlingshaft erblühenden Schlossumfeld.