Ringenberg : Schloss bekommt ein Kulturkonzept

Hamminkeln Am 1. Juli gibt es ein Symposium für ein Konzept, den Kulturort Ringenberg lokal und regional auszurichten. Das Dorf würde aufgewertet.

Ausgangspunkt ist das Auslaufen der Ausstellungstätigkeit mit Arbeiten von Stipendiaten. „Z“ hieß sie passend als letzter Buchstabe des Alphabets. Gudrun Bott als künstlerische Leiterin für die Derik-Baegert-Gesellschaft im Schloss Ringenberg beendete ihre Arbeit. Die deutsch-niederländische Kooperationen mit Museen und Kunsthochschulen hatte in der nationalen und internationalen Kunstwelt viel Beachtung gefunden. Eine Anbindung an die heimische Bevölkerung gelang dem Kulturort Ringenberg dadurch aber nicht. Das soll mit der Neuausrichtung der kulturellen Arbeit in Ringenberg anders werden. Dabei geht es um kulturelle Begegnungen auf breiter Basis sowie lokaler und regionaler Anbindung – und ein Kulturzentrum für ganz Hamminkeln. Das Dorf insgesamt würde so aufgewertet.