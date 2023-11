Weseler Polizei sucht Zeugen Imbiss-Mitarbeiter bei Schlägerei verletzt

Wesel · Bei einem Streit in einem Imbiss in der Weseler Fußgängerzone wurde am Dienstag gegen 16 Uhr ein 42-jähriger Imbiss-Mitarbeiter von zwei bislang unbekannten Männern geschlagen und verletzt.

08.11.2023 , 11:21 Uhr

Die Polizei hofft, dass sich mögliche Zeugen der Schlägerei bei der Wache in Wesel melden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nähe des Tatorts ein Besenstiel gefunden, der bei dem Streit möglicherweise auch zum Einsatz gekommen sein soll. Der 42-Jährige wurde durch die Schläge der mutmaßlichen Täter zwar verletzt, eine ärztliche Behandlung lehnte er aber ab. Zu den Hintergründen des Streits machten der Mitarbeiter und Zeugen unterschiedliche Angaben. Der Geschädigte gab bei der Polizei zu Protokoll, dass einer der Täter etwa 1,75 Meter groß ist, kurze Haare und einen dunklen Bart hat und dunkel gekleidet war. Eine im direkten Umfeld durchgeführte Suche nach dem Täterduo bliebt erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache unter der Telefonnummer 0281 1070 entgegen.

