Weseler Innenstadt: „Saturn“ wird abtransportiert

Wesel Der Letzte macht das Licht aus. Jetzt ist auch das letzte Stück Erinnerung an den Saturn-Markt im Esplanade-Center in Wesel verschwunden.

Das war es nun endgültig mit dem Saturn-Markt an der Esplanade. Nachdem zuletzt schon im Frontbereich die Werbebeschilderung entfernt worden war, ist nun auch das große Logo im Bereich der Esplanade verschwunden. Ein Lkw hat es abtransportiert. Ein Edeka-Markt soll im leerstehenden Ladenlokal angesiedelt werden. Noch aber ist nicht fix, welcher Pächter sich dort ansiedelt. Derzeit werde weiter mit Interessenten verhandelt, teilte auf Anfrage ein Sprecher der Edeka-Zentrale in Moers mit. Im Fitnesstudio, das sich in der zweiten Etage ansiedeln wird (Ex-Bowling-Center), laufen die vorbereitenden Arbeiten. Foto: kwn