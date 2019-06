Niederrhein : Schifferbörse und Behörde für flotte Modernisierung

Niederrhein Der Börsenvorstand der Schifferbörse Duisburg-Ruhrort, deren Geschäftsführung bei der Niederrheinischen IHK angesiedelt ist, traf sich in Duisburg zu einem Austausch mit dem Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), Prof. Hans Heinrich Witte.

Die Rhein-Ruhr-Region steht beispielhaft dafür, dass Logistikprozesse der Industrie über die Wasserstraßen abgewickelt und damit die Straßen und Schienen entlastet werden. Allerdings beeinträchtigen bröckelnde Schleusen und verrostete Poller den reibungslosen Ablauf in der Logistikkette und gefährden damit die Wettbewerbsfähigkeit der Wasserstraße, mahnten die in der Schifferbörse engagierten Spediteure, Partikuliere und Verlader um den Schifferbörsen-Vorsitzenden Frank Wittig. Dieser machte deutlich: „Die Modernisierung unserer Wasserstraßen ist eine Investition in die Zukunft des Wirtschaftsstandorts.“ Die Binnenschifffahrt habe noch Kapazitäten, um weitere Verkehre aufzunehmen und könne auch auf den Kanälen neue Märkte erschließen. Dafür müsse allerdings der Bestand gesichert, modernisiertund für künftige Bedarfe, wie zum Beispiel für einen mehrlagigen Containertransport, ausgebaut werden.