Zehn Mannschaften am Start : Schießen für Schermbecks Bürger gelungen

Info

Dank Viel Lob gab es von Hans-Jörg Teske für die SG Altschermbeck, die 2020 ihr 60-jähriges Bestehen feiert. „Ich finde das ganz toll“, so Teske, „dass der Verein so viel Schermbecker Gruppen zusammenbringt. Die meisten Vereine machen in der Regel nur ihr eigenes Ding.“