Schiedspersonen in Hamminkeln Sie schlichten, wenn Nachbarn sich an die Köpfe kriegen

Das Klischee passt. Wenn Nachbarn sich streiten, geht es oft um Garten und Hecken, um Laub und um zu wenig Schnitt und Pflege sowie um störende Äste. Das klingt banal, doch geraten manche Leute so in Rage, dass sie sich unlösbar im Konflikt verstricken. Die größten Streithähne landen zwar vor dem zuständigen Amtsgericht in Wesel. Doch zuvor gibt es eine örtliche Instanz die hilft, Eskalation zu vermeiden: die Schiedspersonen.