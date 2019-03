Schermbecker Elektroautos: Schermycar kann ab sofort gebucht werden

Schermbeck Die Gemeindeverwaltung und die Energiegenossenschaft ermöglichten am E-Mobil-Tag Fahrten mit ihren elektrischen Renault Zoes, die unter dem Namen „Schermycar“ jetzt gebucht werden können.

Von den Probefahrten machten die Bürger reichlich Gebrauch. Manche hatten zuvor noch nie in einem Elektroauto (eCar) gesessen, waren aber beeindruckt von der ruhigen Fahrweise und von der leichten Bedienbarkeit. Die beiden Zoes stehen künftig auf dem Rathausparkplatz an der Ladestation neben der Bushaltestelle bzw. auf dem Parkplatz der Volksbank in der Wallgrabenzone, wo es ebenfalls eine Ladestation gibt. Das gemeindliche Fahrzeug war bereits im Einsatz. Dieses Fahrzeug wird zwischen 8 und 17 Uhr von den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung genutzt. In der übrigen Zeit kann das Fahrzeug von den Bürgern genutzt werden. Der von der Schermbecker Energiegenossenschaft betriebene weiße Wagen an der Volksbank wird tagsüber nicht von der Volksbank blockiert. Da dort weniger Fahrten als bei der Gemeinde anfallen, können dort auch tagsüber Fahrten von der Bevölkerung gebucht werden. Am Samstag meldeten sich bereits mehr als 30 Interessenten für eine Fahrt mit dem Schermycar an und erhielten zur Belohnung jeweils 100 Freikilometer.