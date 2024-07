Auszeichnung Wieso Schermbeck sich jetzt Erholungsort nennen darf

„Und nun auf zu neuen Ufern“, kündigte Rexforth an. Die Gemeinde werde sich bemühen, ein Luftkurort zu werden, denn mit dieser Auszeichnung garantiere das Land NRW einen jährlichen Finanz-Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro. Zudem werde es der Gemeinde erlaubt, die Gäste an den Kosten der Weiterentwicklung im Rahmen einer Kurtaxe zu beteiligen. Abhängig von der Höhe seien hier 75.000 Euro bis 150.000 Euro, also ein bis zwei Euro je Übernachtung, als zusätzliche Einnahmen möglich, die zielgerichtet in die Unterstützung der Leistungsträger und in die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes und der Umfeldverbesserung eingesetzt werden könnten.