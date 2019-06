Schermbeck : Zu Pfingsten gibt es wieder viel Gesang

Unter Leitung des gemeinsamen Dirigenten Jörg Remmers beteiligen sich der MGV Eintracht und der MGV Gahlen-Dorf am Pfingstfest. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Schermbecks Chöre rüsten sich fürs traditionelle Fest auf dem Rathausplatz.

Selten schauen Schermbecks Sänger so häufig in den Wetterbericht, wie in diesen Tagen. Schließlich haben sie wieder das traditionelle Pfingstfest für den Pfingstsonntag, 9. Juni, auf dem Rathausplatz vorbereitet und wünschen sich den Sonnenschein der letzten Jahre. Nun stehen die Zeichen günstig für eine gelungene Veranstaltung. Da gibt es ab 11 Uhr bei frisch gezapftem Blonden, bei Wein und natürlich auch nicht alkoholischen Getränken die Zeit zum Quatschen und Klönen über den Urlaub, die Gemeinde, die Kollegen und Nachbarn und halt alle Ereignisse der letzten Tage.