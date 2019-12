Dorfentwicklung : Bürgermeister sieht Gahlen gut aufgestellt

Schermbeck Schermbecks Bürgermeister gab im Lippedorf einen Bericht zur Lage des Ortes.

Zur baulichen Entwicklung sagte Rexforth, dass die Gemeinde Schermbeck keine echte Planungshoheit habe. So lasse der Regionalverband Ruhr (RVR) nur noch neue Wohngebiete in Gahlen zu, wenn diese von Gahlener Bürgern bezogen werden. Für die Entwicklung eines Gewerbegebietes gebe es in Gahlen überhaupt keine Chancen. Die Baulückenschließung bewerten Gemeinde und Kreis Wesel unterschiedlich. Während die Gemeinde sich in jüngster Zeit bemüht, zu mehr Baulückenschließungen das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen, beharrt der Kreis Wesel nach wie vor auf Verweigerungen von zusätzlichen Baumaßnahmen im Außenbereich, wenn diese nicht durch die Privilegierung der Landwirtschaft abgedeckt sind.