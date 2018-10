Schermbeckerin Henryka Artmann stellt in Düsseldorf aus

Schermbeck Wenn am Freitag, 26. Oktober, ab 11 Uhr die Betriebsarztpraxis der Deutschen Post DHL an der Düsseldorfer Graf-Adolf-Straße 89 eingeweiht wird, dann kommt die Schermbeckerin Henryka Artmann zu einer besonderen Ehre.

In den 1990er Jahren besuchte sie zwei Jahre lang als Gasthörerin Kunstkurse an der Universität in Essen. Damals zeigte sich der Professor Jörg Eberhardt so beeindruckt von ihren Bildern, dass er einige in eine große Ausstellung aufnahm. Einige Ausstellungen Henryka Artmanns sind den Schermbeckern in guter Erinnerung geblieben, vor allem die Ausstellung im Umfeld der 1200-Jahr-Feier Schermbecks im Jahre 1999. Für das Bild eines traurigen Clowns bekam Henryka Artmann bereits 1991 den dritten Preis im Rahmen des Kunstpreises der Schermbecker SPD. Eine Zeitlang gehörte sie zur „Gruppe 5“, einem Schermbecker Künstlerkreis.