Premiere Schermbecker tanzen beim Linedance Flashmob 2024

Die Phoenix Line Dancer aus dem Raum Schermbeck und Umgebung, die seit dem ersten Treffen am 3. September 2019 erstmals an dem weltweiten Flashmob teilnehmen, trafen sich am späten Donnerstagnachmittag in der Turnhalle des Abrahamhauses, um unter Leitung von Wolfgang Kunold die beiden vorgegebenen Tänze „Stand by me“ und „When you’re drunk“ mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu üben. Anschließend wurden draußen vor dem Abrahamhaus Videos von den beiden Tänzen erstellt.