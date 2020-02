Wegen des Orkans „Sabine“ : Auch Schermbecker Schulen schließen

Die Gesamtschule in Schermbeck bleibt am Montag geschlossen. Foto: Nikolai Brenner/Nikolai Benner

Schermbeck Wegen des Orkansturms „Sabine“ werden die Grundschule und die Gesamtschule Schermbeck am Montag den Unterricht ausfallen lassen.

Am Freitag noch hatten die Leiter der Grundschule und der Gesamtschule in Schermbeck auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass man am Montag ganz normal unterrichten werde – anders als in Wesel und Hamminkeln. Doch am Sonntag haben die Verantwortlichen ihre Meinung plötzlich geändert. Deshalb können die Schüler am Montag länger schlafen. Der Unterricht fällt wegen des heftigen Sturms aus.