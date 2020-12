Projekt mit Fernsehauftritt : Schermbecker ist Teil von Dancing Teen

SChermbeck Drei Wochen lang haben sich acht Jugendliche mit schwereren Vorgeschichten bis zur Welttanz-Gala getanzt. Unter Ihnen auch der Schermbecker Joel Leine. Ein soziales Projekt mit Hürden und Hindernissen, dessen Ergebnis im Fernsehen zu sehen ist.

Wer im Oktober letzten Jahres bei der Welttanz-Gala in Baden-Baden zu Gast gewesen ist, der hat sich vielleicht über einen der Auftritte gewundert. Acht Teenager zwischen 14 und 19 Jahren zeigten dort an diesem Tag eine Formation im Wiener Walzer. Es war das Ergebnis von drei Wochen hartem Training.

So habe er neben den anderthalb Jahren auf der Schauspielschule in Bochum Kontakte knüpfen können. Bei Dancing Teen handele es sich beispielsweise um dieselbe Produktionsfirma wie bei Teenie-Mütter. „Die Firma wollte mit dieser Dokumentation eine Lücke in den abgedeckten Altersklassen schließen. Dafür haben sie rund eine halbe Millionen Euro Budget gehabt“, berichtet Leine.

Er selbst sei durch das permanente Zusammenleben an seine Grenzen gestoßen. „Wir sind rund um die Uhr durch Steady-Cams gefilmt worden. Zehn bis elf Stunden am Tag waren aktiver Dreh. Der Versuch, sich ständig von seiner besten Seite zu zeigen, ist sehr anstrengend. Dazu kommen die sechs Stunden Tanztraining am Tag. Nur an einem Tag hatten wir frei“, erinnert sich der Schermbecker zurück.