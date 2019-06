Schermbeck : Gottesdienst unter uralten Eichen

Unter den alten Eichen am Dammer Ehrenmal veranstaltete die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus am Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen ihre erste Fahrradmesse. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Ludgerusgemeinde veranstaltete ihre erste Fahrradmesse.

Auf dem Platz vor dem Dammer Ehrenmal nahe dem Schützenhaus auf dem Küpperskamp sind bislang immer nur die Schützen nach der Inthronisierung ihres Königspaares am Schützenfest-Sonntag angetreten. Dass dieser Platz unter den uralten Eichen sich auch hervorragend für einen Gottesdienst im Grünen eignet, erfuhren am Sonntag etwa 120 Teilnehmer an der ersten Fahrradmesse, zu der die Katholische Kirchengemeinde St. Ludgerus eingeladen hatte und zu welcher Petrus hochsommerliche Temperaturen beisteuerte.