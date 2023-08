Jan-Henneke Balke trifft auf Bundesliga-Trainer Frank Schmidt Dank Traumtor: Schermbecker Gast im „aktuellen Sportstudio“

Am Sonntag und am Montag klingelte bei Jan-Henneke „Henne“ Balke (24) vom SV Schermbeck III immer und immer wieder das Handy. Außerdem erreichten ihn zahlreiche Whatsapp- und Instagram-Nachrichten. Kein Wunder, war der Industrie-Kaufmann, der beim Schermbecker Dachziegelwerk Nelskamp arbeitet, doch Samstagabend Gast im „aktuellen Sportstudio“, wo er auf die legendäre Torwand schießen durfte. Sein Gegner im ZDF-Studio auf dem Mainzer Lerchenberg war Trainer Frank Schmidt, der kürzlich mit dem 1.FC Heidenheim erstmals in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist.