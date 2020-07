Schermbecker Energiegenossenschaft : Generalversammlung findet diesmal schriftlich statt

Schermbeck Die Corona-Pandemie verhindert ein Treffen der Schermbecker Energiegenossenschaft, die im Herbst vor elf Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Vier Prozent Dividende für die Mitglieder sind angedacht.

Erstmals in der Geschichte der am 21. Oktober 2009 gegründeten Schermbecker Energiegenossenschaft wird über die Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr im Umlaufverfahren berichtet und entschieden. Den Mitgliedern der Genossenschaft wurde eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2019 zugeschickt. Aus dem beigefügten Lagebericht erfahren die Mitglieder, dass sieben Windräder in zwei Windparks pro Jahr etwa 69 Millionen kWh Strom erzeugen. Dieser Strom reicht für etwa 19.500 Haushalte, in denen jeweils drei Personen leben. Die Schermbecker Energiegenossenschaft ist an den beiden Windparks mit 1,25 Millionen Euro beteiligt.