Engagement : Bürger erheben Stimme gegen rechte Hetze

Info

Schermbeck An jedem ersten Freitag im Monat trifft sich die Gruppe „Aufstehen gegen Rassismus“ ab 18 Uhr bei Nappenfeld. Interessierte Gäste sind willkommen.

Dinslaken In Chrissis Kostbar an der Duisburger Straße 26 in Dinslaken findet der Stammtisch jeweils am ersten Samstag im Monat ab 17.30 Uhr statt.